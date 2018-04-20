Смартфон OnePlus 6 The Avengers будет стоить 800 долларов

Недавно стало известно о начале партнерства между компаниями OnePlus и Marvel Studios, а сегодня источники сообщили о существовании специального издания OnePlus 6, приуроченного к выходу в прокат фильма «Мстители: Война бесконечности». Чем специальное издание будет отличаться от обычного, не сообщается, но его цена составит 800 долларов. По словам источника, китайский анонс OnePlus 6 состоится 6 мая.

Ранее стало известно о синем цветовом варианте (Coral Blue, как у флагманов Samsung) и поддержке быстрой зарядки Dash Charge 2.0. Также смартфону приписывают топовый процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,28-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, двойную камеру с 20- и 16-Мп сенсорами и светосилой f/1.7, 20-Мп фронтальную камеру (f/2.0) и аккумулятор на 3450 мАч. Толщина смартфона составит 7,5 мм. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.1 Oreo.