Смартфон OnePlus 6 испытали на прочность...

Популярный видеоблогер JerryRigEverything, который специализируется на испытаниях смартфонов, заполучил для теста только что представленный флагман OnePlus 6. По традиции автор блога Зак испытал смартфон на устойчивость к царапинам, нагреву, а также изгибу. С изгибом и царапинами новый «убийца флагманов» предсказуемо справился, а вот тест на нагрев зажигалкой провалил. Но это особенность дисплеев AMOLED, которые не могут полностью восстановиться после нагревания. Хотя сложно представить ситуацию, когда кто-то в здравом уме станет держать смартфон над огнем.