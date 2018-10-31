Смартфон OnePlus 6 получил улучшенную камеру OnePlus 6T

Мы уже писали о том, что ночной режим Nughtscape из нового флагмана OnePlus 6T перекочует и в OnePlus 6. Сегодня китайский производитель объявил о доступности открытой бета-версии OxygenOS для OnePlus 6, которая дает владельцам предыдущего флагмана возможность испытать все программные возможности нового флагмана. Отметим опцию студийного освещения (Studio Lighting), которая похожа на Portrait Lighting в новых iPhone, навигационные жесты, обновленный пользовательский интерфейс, свежий дизайн Google Search, а также новые инструменты для работы с изображениями.

Напомним, что OnePlus 6 оснастили 6,28-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой на 16 и 20 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп с поддержкой разблокировки по лицу пользователя, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge, сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и 3,5-мм разъёмом для наушников.