Смартфон OnePlus 6T набрал почти 300 тысяч баллов в AnTuTu

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu появились результаты тестирования флагманского смартфона OnePlus 6T, который будет представлен 29 октября. Устройство набрало 297 132 балла, что лишь на пару тысяч пунктов меньше, чем у нынешнего лидера рейтинга ASUS ROG Phone. Последний, напомним, оснащается разогнанным процессором Snapdragon 845. Что до тестируемого OnePlus 6T, то он характеризовался чипсетом Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, дисплеем разрешением 2340:1080 пикселей и операционной системой Android Pie.