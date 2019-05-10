Смартфон OnePlus 7 Pro будет стоить 700 евро

Заслуживающий доверия инсайдер Роланд Квандт поделился европейскими ценами на флагманский смартфон OnePlus 7 Pro. Итак, базовый вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 699 евро, версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти будет стоить 749 евро, а цена топового варианта на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти составит 819 евро. Напомним, что официальная презентация смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro запланирована на 14 мая.

Последние слухи прочат старшей модели OnePlus 7 Pro чипсет Snapdragon 855, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки Warp Charge мощностью 30 Вт, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти. Также смартфон должны оснастить 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, выдвижной фронтальной камерой с датчиком на 16 Мп и оптикой с диафрагмой F2,0, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, диафрагмой F1,6 и оптической стабилизацией, модулем на 8 Мп с телеобъективом для трёхкратного зума и апертурой F2,4, а также сверхширокоугольным модулем с разрешением 16 Мп, диафрагмой F2,2 и углом обзора 117°.