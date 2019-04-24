Смартфон OnePlus 7 Pro окажется довольно дорогим

Генеральный директор компании OnePlus Пит Лау в переписке с пользователем намекнул, что флагманский смартфон OnePlus 7 Pro будет стоит чуть больше 5000 юаней. В пересчете на американскую валюту получается 745 долларов. Причем речь идет о базовой версии. Напомним, что слухи прочат флагману чипсет Snapdragon 855, варианты с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти (UFS 3.0), а также аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки Warp Charge мощностью 30 Вт.

Также смартфон должны оснастить 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, выдвижной фронтальной камерой с датчиком на 16 Мп и оптикой с диафрагмой F2,0, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, диафрагмой F1,6 и оптической стабилизацией, модулем на 8 Мп с телеобъективом для трёхкратного зума и аптертурой F2,4, а также сверхширокоугольным модулем с разрешением 16 Мп, диафрагмой F2,2 и углом обзора 117°. Официальный анонс OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro запланирован на 14 мая.