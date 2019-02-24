Смартфон OnePlus 7 получит фронтальную камеру-перископ

2019-02-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 7; [165]
Сетевые источники поделились информацией о флагманском смартфоне OnePlus 7, официальный выход которого ожидается только в мае этого года. Если верить источнику, аппарат получит 6,5-дюймовый Optic AMOLED дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855 с модемом Snapdragon X55 для сетей 5G, фронтальную камеру на 16 Мп и объективом с диафрагмой f/2,0, которая будет выдвигаться при активации как перископ, сдвоенную основную камеру на 48 Мп и 5 Мп с диафрагмой f/1,79 и f/2,4, поддержку Wi-Fi 5 ГГц, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, порт USB 2.0 Type-C, два слота под SIM-карты.

Смартфон выйдет в версиях с 6 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и 64 ГБ флэш-памяти, с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, а также в премиальном издании с 10 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флэш-памяти. Вполне возможно, что некоторые подробности об OnePlus 7 будут рассказаны в рамках стартующей завтра выставки MWC 2019.

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