Смартфон OnePlus 7 засветился в музыкальном клипе

В большинстве утечек смартфон OnePlus 7 демонстрировался с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, как в OnePlus 6T. Однако эти слухи оказались неверными. Сегодня в сервисе OnePlus Playback был опубликован новый клип индийской певицы Нехи Бхасин, в котором как раз и засветился OnePlus 7. Судя по видео, никакого выреза в дисплее не будет – нас ждет выдвижная фронтальная камера, как в старшей модели OnePlus 7 Pro. Также отметим сдвоенную основную камеру и отсутствие сканера отпечатка пальцев на задней панели. Стало быть, младшая модель получит интегрированный в экран дактилоскоп. Официальная презентация OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro запланирована на 14 мая.