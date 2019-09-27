Смартфон OnePlus 7T получил обновление первого дня

Вчера компания OnePlus представила свой новый флагманский смартфон OnePlus 7T, а уже сегодня выпустила для него первое обновление. Речь идет о патче весом 110 МБ, который «улучшает стабильность системы, улучшает камеру и дисплей, оптимизирует звуковые эффекты во время входящего звонка, оптимизирует эффект скольжения экрана, а также исправляет известные проблемы».

Напомним, что OnePlus 7T получил тройную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп, сверхширокоугольный и телефото-модуль с двукратным зумом, экран с соотношением 20:9 вместо 19,5:9, кадровой частотой 90 Гц, как в OnePlus 7 Pro, пиковой яркостью 1000 кд/м2 и поддержкой HDR10+, топовый процессор Snapdragon 855 Plus, стереодинамики и новый вибромотор Haptic Motor.