Смартфон OnePlus 8 Pro получит дисплей на 120 Гц

В социальных сетях опубликовали первые живые фотографии нового флагмана OnePlus 8 Pro.

Смартфон OnePlus 8 Pro получит дисплей с загнутыми краями и тонкие рамки. Также на дисплее будет отверстие в левом углу для фронтальной камеры.

На фотографии можно разглядеть фирменную оболочку OxygenOS c настройкой частоты обновления картинки. Судя по фотографии владельцы смогут выбрать режим работы дисплея: 120, 90 или 60 Гц.

Ещё смартфону приписывают OLED дисплей с диагональю 6.7 дюймов. За производительность будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 865 с 5G-модемом в паре 8/12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge. Основная камера получит четыре модуля с главным сенсором Sony IMX686 на 60 Мп.