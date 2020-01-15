Смартфон OnePlus 8 Pro засветился на рендерах

Профильное издание GizmoChina поделилось изображениями флагманского смартфона OnePlus 8 Pro, выход которого ожидается в мае 2020 года. На первом рендере демонстрируется защитное стекло с угловым вырезом для фронтальной камеры, а на втором – сплошное стекло без вырезов, но со скруглениями по бокам. Согласно предыдущим слухам, смартфон получит 6,65-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением Quad HD +, топовый чипсет Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти, квадрокамеру с главным модулем на основе датчика Sony IMX686 и 5-кратным оптическим зумом.