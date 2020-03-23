Смартфон OnePlus 8 Pro засветился в базе данных бенчмарка

2020-03-23, Автор - Полина Байзарова; Продукт - OnePlus 8 Pro; [122]
В базе данных бенчмарка AI Benchmark был обнаружен смартфон OnePlus 8 Pro, который уже совсем скоро должны анонсировать. Тестируемый образец характеризовался топовой однокристальной системой Snapdragon 865, а также 12 ГБ оперативной памяти.

Исходя из прошлых утечек смартфон должен оснаститься 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, основной квадрокамерой модулями на 64, 20 и 12 Мп и сенсором ToF, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, до 512 ГБ встроенной памяти, а также батареей на 4500 мАч и зарядкой мощностью 50 Вт.


Комментарии и отзывы OnePlus 8 Pro
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