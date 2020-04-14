Смартфон OnePlus 8 оценен в 700 долларов

Компания OnePlus представила смартфон OnePlus 8, который является облегченной версией флагмана OnePlus 8 Pro. Новинку оснастили 6,55-дюймовым закругленным по краям Fluid AMOLED-дисплеем с поддержкой HDR10+, разрешением Full HD+ (1080:2400 точек), частотой обновления до 90 Гц, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, проводной зарядкой Warp Charge 30T мощностью 30 Вт, топовым 8-ядерным чипсетом Snapdragon, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, поддержкой сетей 5G, тройной тыльной камерой с главным датчиком Sony IMX586 на 48 Мп и оптической стабилизацией, сверхширокоугольным 16-Мп и 2 Мп модулем для макросъемки, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos; поддержкой Wi-Fi 6, USB 3.1, Bluetooth 5.1 и NFC и подэкранным дактилоскопом. OnePlus 8 выйдет в Европе 21 апреля по цене в 700 долларов за базовую версию.