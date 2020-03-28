Смартфон OnePlus 8 показали на подробных рендерах

Сетевые источники поделились качественным рендером смартфона OnePlus 8, на котором он демонстрируется со всех сторон. Отметим низкую толщину корпуса, узкие рамки вокруг дисплея, врезанную в левый верхний угол фронтальную камеру и 3,5-мм разъем для наушников. Смартфону прочат 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тройной тыльной камерой с датчиками изображения камеру разрешением 48 Мп, 16 Мпи 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп и аккумулятор ёмкостью 4300 мАч. Дата выхода и ориентировочная цена устройства пока не сообщаются.