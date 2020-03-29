Смартфон OnePlus 8 позирует в ярких расцветках

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт опубликовал на сайте WinFuture рендеры смартфона OnePlus 8, который должны анонсировать 15 апреля. Теперь мы узнали, что кроме стандартного чёрного цвета, в наличии будут: необычный зелёный цвет и градиентный Glow.

OnePlus 8 оснастят 6,55-дюймовым Full HD дисплеем с кадровой частотой 90 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 865, основной тройной камерой на 48, 16 и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, подэкранным дактилоскопом, батареей на 4300 мАч, а также поддержкой проводной 30-Вт зарядки. Будут представлены такие конфигурации памяти: 8/128 ГБ и 12/256 ГБ.