Смартфон OnePlus 8 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о флагманском смартфоне OnePlus 8, который фигурирует под кодовым названием GALILEI IN2025. Если верить бенчмарку, аппарат оснащается топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 10. Смартфон набрал в одноядерном тестировании 4276 баллов, а в многоядерном – 12 541 балл. Предыдущие слухи прочили устройству 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 20 Мп и 12 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп и аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч. Официальный релиз смартфонов серии OnePlus 8 ожидается в ближайшие пару месяцев.