Смартфон OnePlus 9RT вышел за пределы Китая

Компания OnePlus выпустила в Индии смартфон OnePlus 9RT, которая ранее был доступен только на китайском рынке. Аппарат стоит 580 долларов в варианте с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также 635 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. В Китае за базовую версию просят 510 долларов.

Новинка также оснащается 6,62-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, новой системой охлаждения с тепловой трубкой, стереодинамиками, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766 с оптической стабилизацией), сверхширокоугольным модулем (сенсор Sony IMX481) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт.