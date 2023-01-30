Смартфон OnePlus Ace 2 засветился в бенчмарке В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus Ace 2, который еще не был представлен официально. Итак, бенчмарк подтверждает наличие прошлогодней флагманского платформы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти и предустановленной операционной системы Android 13. Смартфон набрал в AnTuTu почти 1,15 млн баллов. В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus Ace 2, который еще не был представлен официально. Итак, бенчмарк подтверждает наличие прошлогодней флагманского платформы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти и предустановленной операционной системы Android 13. Смартфон набрал в AnTuTu почти 1,15 млн баллов. Смартфону также приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 1,5К и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камеры на 16 Мп, основной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч и поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт. Смартфону также приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 1,5К и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камеры на 16 Мп, основной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч и поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 03:34 . Продукт - OnePlus Ace 2

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