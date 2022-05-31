Смартфон OnePlus Nord 2 обновился до Android 12

OnePlus Nord получил обновление Android 12 примерно пару недель назад, а его преемник, Nord 2, начинает получать его только сейчас после бета-тестирования. Размер обновления составляет примерно 4,89 ГБ, и оно поэтапно развертывается в различных регионах мира. Для индийского региона номер сборки — DN2101_11.C.04, обновление также содержит исправления безопасности от мая 2022 года.

Напомним, что смартфон OnePlus Nord 2 5G оснащен 6,43-дюймовым дисплеем Fluid AMOLED с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 20:9. Он основан на SoC MediaTek Dimensity 1200 AI, оснащен оперативной памятью LPDDR4x и флэш-памятью UFS 3.1 объемом до 256 ГБ. Основная камера получила 50-мп датчик изображения Sony IMX766 и объектив с апертурой F/1,88. Есть также 8-мп широкоугольная камера и 2-мп монохромный датчик. На передней панели находится 32-мп сенсор Sony IMX615.

Смартфон получил модули 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2, NFC и порт USB Type-C. Телефон также оснащен сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Он поставляется с OxygenOS 11.3 на базе Android 11 с коробки. Устройство питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку Warp Charge мощностью 65 Вт.
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