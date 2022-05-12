Смартфон OnePlus Nord 2T оценен в 530 долларов

Компания OnePlus обнародовала характеристики смартфона Nord 2T, который изначально выйдет в Непале, а чуть позже в Индии. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 530 долларов, а с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – 610 долларов.

Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1300, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновлением 90 Гц, подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 32 Мп (сенсор Sony IMX615), тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной 80-Вт зарядки, предустановленной операционной системой Android 12 с фирменной оболочкой OxygenOS 12.1, а также корпусом толщиной 8,2 мм и массой 189 г.