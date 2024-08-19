Смартфон OnePlus Nord 4, планшет Pad 2, часы Watch 2R и наушники Nord Buds 3 Pro на Aliexpress

На Aliexpress сегодня прошел международный старт продаж новых смартфонов и аксессуаров OnePlus. Это смартфон, планшет, умные часы и наушники. Новый смартфон OnePlus Nord 4 выполнен в цельнометаллическом корпусе. Построен на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3. Выводит изображение на OLED-экран с диагональю 6.74 дюйма с частотой до 120 Гц. Из особенностей выделяются 50 Мп основная камера, 16 Мп селфи, аккумулятор с емкостью 5500 мАч и зарядкой 100 Вт.

Планшет OnePlus Pad 2 использует 12.1 дюймовый экран с разрешением 3000х2120 пикселей с частотой 144 Гц. Здесь Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятор с ёмкостью 9510 мА·ч и поддержкой зарядки SuperVOOC на 67 Вт.

Корпус OnePlus Watch 2R выполнен в спортивном дизайне с алюминиевым корпусом защищенным от воды IP68. 1,43-дюймовый дисплей AMOLED (466 x 466), Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Сразу две версии операционной системы - Android Wear OS 4 и RTOS. Датчик пульса, уровня кислорода в крови (SpO2), мониторинг сна и уровня стресса. Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 500 мА·ч и до 100 часов автономной работы.

Наушники OnePlus Nord Buds 3 Pro с активным шумоподавлением, аккумулятором с ёмкостью 58 мАч и чехол 520 мАч, защитой от влаги (IP55). В режиме автономной работы наушники можно использовать 44 часа с учётом подзарядки от футляра.