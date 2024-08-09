Смартфон OnePlus Nord 4 появился в продаже

Компания OnePlus выпустила в продажу смартфон Nord 4, который стоит 500 и 550 евро за версии с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Новинка также получила изогнутый 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772:1240 пикселей, переменной частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 2150 нит и частотой ШИМ 2160 Гц, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, систему охлаждения с испарительной камерой, оперативную память LPDDR5X и флеш-память UFS 4.0, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт, ОС Android 14 с оболочкой OxygenOS 14 «из коробки», модем 5G, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, модуль NFC и цельнометаллический корпус из авиационного алюминия.