Смартфон OnePlus Nord CE5 оценили в 230 евро

Компания OnePlus объявила о выпуске на европейский рынок смартфон Nord CE5, который построен на 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 8350 Apex с максимальной частотой 3,35 ГГц. Новинка также получила 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1430 нит, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 3.1, систему охлаждения CryoVelocity VC с испарительной камерой и графеном общей площадью 7041 мм², сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру Sony IMX480 на 16 Мп, аккумулятор ёмкостью 5200 мАч (в Индии 7100 мАч), поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт, поддержку обходной зарядки и ОС Android 15 с фирменной прошивкой Oxygen OS 15. Смартфон оценен в 230 или 330 евро за версии с 8/128 ГБ или 8/256 ГБ памяти.

Официально: OnePlus Nord 5 представят 8 июля…
Компания OnePlus объявила, что глобальный релиз смартфонов OnePlus Nord 5 и Nord CE5 состоится на презент…
HONOR GT Pro получит 90-Вт зарядку …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне HONOR GT Pro, который ещ…
Складной смартфон Vivo X Fold 5 получит защиту от воды…
Компания Vivo опубликовала новый тизер складного смартфона Vivo X Fold 5, подтверждающий наличие защиты в…
Huawei Mate XT продали тиражом 400 тысяч единиц…
Huawei Mate XT — первый (и пока единственный) в мире тройной складной смартфон, который был представлен в…
Moto G86 Power 5G показали в четырех расцветках …
Профильный ресурс Android Headlines поделился первыми рендерами и подробностями о характеристиках смартфо…
Представлен смартфон Motorola Edge 60…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 60, которая основана на 4-нанометровой од…
Cверхтонкий Infinix Hot 60 Pro+ оказался легче Samsung Galax…
Авторитетный информатор Ice Universe сравнил массу еще не представленного официально смартфона Infinix Ho…
Oppo представила смартфон Find X8 Ultra…
Сегодня компания Oppo представила смартфон Find X8 Ultra — гаджет, который должен составить конкуренцию л…
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor