Смартфон OnePlus Nord CE5 оценили в 230 евро

Компания OnePlus объявила о выпуске на европейский рынок смартфон Nord CE5, который построен на 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 8350 Apex с максимальной частотой 3,35 ГГц. Новинка также получила 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1430 нит, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 3.1, систему охлаждения CryoVelocity VC с испарительной камерой и графеном общей площадью 7041 мм², сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру Sony IMX480 на 16 Мп, аккумулятор ёмкостью 5200 мАч (в Индии 7100 мАч), поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт, поддержку обходной зарядки и ОС Android 15 с фирменной прошивкой Oxygen OS 15. Смартфон оценен в 230 или 330 евро за версии с 8/128 ГБ или 8/256 ГБ памяти.