Смартфон OnePlus Nord N100 оценен в 180 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов бюджетной моделью OnePlus Nord N100, которая оценена в 180 евро. Новинку оснастили 3,5-мм разъемом для наушников, слотом для карт памяти microSD, 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением, фронтальной камерой на 13 Мп, дактилоскопическим сенсором на задней панели, чипсетом Qualcomm Snapdragon 460, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, поддержкой 4G LTE и предустановленной фирменной оболочкой Oxygen OS 10.5 на базе операционной системы Android 10.

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