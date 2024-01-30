Смартфон OnePlus Nord N30 SE 5G получил всего 4 ГБ ОЗУ

Компания OnePlus пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Nord N30 SE 5G, которая предназначена для глобального рынка. Новинку оснастили 6,72-дюймовым IPS-дисплеем c разрешением Full HD+, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G), 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, модулем NFC для бесконтактной оплаты, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и двухдиапазонного Wi-Fi, интерфейсом USB Type-C и предустановленной операционной системой Android 13 c фирменной прошивкой OxygenOS 13.1. Цена и дата начала продаж смартфона пока не раскрываются.