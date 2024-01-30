Смартфон OnePlus Nord N30 SE 5G получил всего 4 ГБ ОЗУ

Компания OnePlus пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Nord N30 SE 5G, которая предназначена для глобального рынка. Новинку оснастили 6,72-дюймовым IPS-дисплеем c разрешением Full HD+, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G), 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, модулем NFC для бесконтактной оплаты, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и двухдиапазонного Wi-Fi, интерфейсом USB Type-C и предустановленной операционной системой Android 13 c фирменной прошивкой OxygenOS 13.1. Цена и дата начала продаж смартфона пока не раскрываются.

iPhone 16 Pro получит улучшенную батарею…
По традиции компания Apple использует менее ёмкие аккумуляторные батареи для своих смартфонов с индексом …
Регулятор подтвердил 65-Вт зарядку в ASUS ROG Phone 8 Ultima…
Недавно смартфон ASUS ROG Phone 8 Ultimate был протестирован в базе данных популярного бенчмарка Geekbenc…
Qualcomm будет использовать в Snapdragon 8 Gen 4 свои ядра…
В сети есть данные о том, что компания Qualcomm при разработке процессора Snapdragon 8 Gen 4 может отказа…
Глобальная версия Redmi Note 13 отличается от китайской …
Сетевые инсайдеры раскрыли параметры глобальных версий смартфонов Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro, кото…
Apple разрабатывает складной планшет или даже ноутбуки…
Судя по последней информации, компания Apple в конечном итоге всё же выйдет на рынок складных устройств, …
Xiaomi 14 Pro не появится на мировом рынке…
Серия смартфонов Xiaomi 14 дебютировала в Китае в начале октября текущего года — многим пользователям нов…
Представлен бюджетный смартфон Redmi 13R 5G…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Redmi 13R 5G, которая оценена в Китае …
Xiaomi 14 побил рекорд продаж в Китае…
Серия флагманских смартфонов Xiaomi 14 была представлена совсем недавно — в прошлом месяце. И, если верит…
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor