Смартфон OnePlus Nord N30 SE готов к выходу

В базе данных одного из регуляторов обнаружилось упоминание смартфона OnePlus Nord N30 SE, который еще не был представлен официально. Устройство фигурирует под кодовым наименованием CPH2605. Тот же номер имеют уже выпущенные в США и Европе смартфоны OnePlus Nord N30 и OnePlus Nord CE 3 Lite. Есть вероятность, что OnePlus Nord N30 SE станет китайской версией этих моделей. Если так, то аппарат оснастят 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 50-Вт проводной быстрой зарядки.

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