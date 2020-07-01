Смартфон OnePlus Nord уже доступен для предзаказа

По предварительным данным, OnePlus Nord будет оснащен 6,55-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, основной тройной камерой с модулями разрешением 64, 16 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Его цена составит менее 500 долларов.
Компания OnePlus начала принимать предварительные заказы на смартфон OnePlus Nord, который еще не был представлен официально. Предзаказы будут приниматься в три этапа, первый из которых стартовал сегодня утром. Количество смартфонов в рамках этой кампании будет ограниченным. Предоплата составит 25 долларов, а все оформившие предзаказ получат эксклюзивную упаковку. Предзаказать смартфон можно во многих странах Европы, однако России в их число не вошла.