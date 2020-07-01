Смартфон OnePlus Nord уже доступен для предзаказа

Компания OnePlus начала принимать предварительные заказы на смартфон OnePlus Nord, который еще не был представлен официально. Предзаказы будут приниматься в три этапа, первый из которых стартовал сегодня утром. Количество смартфонов в рамках этой кампании будет ограниченным. Предоплата составит 25 долларов, а все оформившие предзаказ получат эксклюзивную упаковку. Предзаказать смартфон можно во многих странах Европы, однако России в их число не вошла.

По предварительным данным, OnePlus Nord будет оснащен 6,55-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, основной тройной камерой с модулями разрешением 64, 16 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Его цена составит менее 500 долларов.