Смартфон OnePlus Nord уже раскупили по предзаказам

Компания OnePlus объявила о том, что смартфон OnePlus Nord был полностью раскуплен в рамках первого раунда продаж по предзаказу. Второй и третий этапы пройдут 8 и 15 июля соответственно. При этом, китайский производитель все еще не объявил дату официальной презентации долгожданной новинки.

По предварительным данным, OnePlus Nord будет оснащен 6,55-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, основной тройной камерой с модулями разрешением 64, 16 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.
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