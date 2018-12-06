Смартфон OnePlus с модемом 5G будет стоить 900 долларов

Вчера на презентации Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2018 была представлена новая топовая платформа Snapdragon 855. Среди гостей мероприятия была и OnePlus. По словам основателя компании Карла Пея, OnePlus первой выпустит в Европе смартфон с модемом 5G на базе SoC Qualcomm Snapdragon 855. При этом цена устройства будет на 200-300 долларов выше, чем у обычных моделей. То есть, если грядущий OnePlus 7 будет дороже OnePlus 6T (550 долларов), то цена версии с модемом 5G может достигнуть 900 долларов. Впрочем, вы всегда сможете купить обычный и гораздо более дешевый OnePlus 7 без поддержки сетей пятого поколения.