Смартфон Oppo A1 получит 8/256 ГБ памяти

Напомним, что Oppo A1 Pro может похвастаться 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой разрешением 108 Мп и 2 Мп), подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695, поддержкой сетей 5G и предустановленной ОС Android 13 с фирменной настройкой ColorOS 13 и корпусом толщиной 7,7 мм.