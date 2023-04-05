Смартфон Oppo A1 получит 8/256 ГБ памяти

В сети появились подробности о смартфоне Oppo A1, который будет официально представлен в ближайшее время. Аппарат получит довольно производительную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 695, плоский IPS-дисплей с кадровой частотой 90 Гц, основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, а также батарею ёмкостью 5000 мАч. Источник приводит цену в 305 долларов, но это явно ошибка, ведь более продвинутый Oppo A1 Pro оценен от 255 долларов.

Напомним, что Oppo A1 Pro может похвастаться 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой разрешением 108 Мп и 2 Мп), подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695, поддержкой сетей 5G и предустановленной ОС Android 13 с фирменной настройкой ColorOS 13 и корпусом толщиной 7,7 мм.