Смартфон Oppo A11 получил 5 камер и аккумулятор на 5000 мАч

Компания Oppo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Oppo A11, которая оценена в 212 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 665, 4 оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, квадрокамерой с модулями на 12, 8, 2 и 2 Мп, а также ночным режимом Ultra Night Mode 2.0 и возможностью съемки видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Старт продаж смартфона намечен на 17 октября.