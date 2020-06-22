Смартфон Oppo A11k получил аккумулятор на 4230 мАч

Китайская компания Oppo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью A11k, который оценен в 120 долларов. Новинка оснащается 6,22-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1520:720 пикселей и соотношением сторон 19:9, восьмиядерной платформой Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, расположенной в каплевидном вырезе, сдвоенной основной камерой с датчиками изображения разрешением 13 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором ёмкостью 4230 мАч, габаритами 155,9:75,5:8,3 мм и массой 165 г. В качестве операционной системы здесь используется ColorOS 6.1 на базе Android 9 Pie.