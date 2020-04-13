Смартфон Oppo A12 протестирован в бенчмарке

Сегодня в базе данных Geekbench обнаружился смартфон Oppo A12. Тестируемый образец был оснащён восьмиядерным чипсетом, 3 ГБ оперативной памяти, а также операционной системой Android 10. В одноядерном режиме новинка набрала 900 баллов, а в многоядерном 3754 баллов.

По прошлым слухам, смартфон получит 6,22-дюймовый LCD-экран разрешением HD+ со врезанной селфи-камерой на 5 Мп, основную камеру с двумя модулями на 12 и 2 Мп, дактилоскоп на задней крышке, восьмиядерный чипсет MediaTek Helio P35, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 4230 мАч.