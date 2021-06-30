Смартфон Oppo A16 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер @Evleaks поделился изображениями смартфона Oppo A16, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит белую, черную, бежевую и голубую расцветки, экран с каплевидным вырезом для селфи-камеры, тройную тыльную камеру, боковой сканер отпечатков пальцев, восьмиядерную платформу MediaTek Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320 GPU, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, переднюю панель с габаритами 163,78:75,62 мм и диагональю 180,39 мм, а также предустановленную оболочку ColorOS 11.1 на базе Android 11. Ориентировочная цена и дата презентации пока не раскрываются.