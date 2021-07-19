Смартфон Oppo A16 представлен официально

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo A16, которая оценена в 138 долларов. Новинка получила 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600:720 пикселей, кадровой частотой 60 Гц и 71% охватом цветовой палитры NTSC, восьмиядерную платформу MediaTek Helio G35, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленную оболочку ColorOS 11.1 на основе Android 11, боковой дактилоскопический сенсор в кнопке включения, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 8 Мп, 3,5-мм разъемом для наушников, симметричный порт USB-C, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 10 Вт, размеры 163,8:75,6:8,4 мм и массу 190 граммов.