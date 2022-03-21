Смартфон Oppo A16e оценен в 130 евро

Компания Oppo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A16e, которая поставляется с предустановленной фирменной оболочкой ColorOS 11.1 на базе Android 11. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio P22 с частотой до 2,0 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 60 Гц и 71% охватом цветовой палитры NTSC, селфи-камерой разрешением 5-Мп, основной камерой на 13 Мп, 3 или 4 Гбайт оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4230 мАч, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, слотом для карт памяти microSD и 3,5-мм разъемом для наушников. Цена базовой версии составляет 130 долларов.