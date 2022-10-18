Смартфон Oppo A17k оценен в 133 доллара

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью A17k, которая, среди прочего, получила защиту от влаги. Новинка также характеризуется необычным покрытием задней панели, однокристальной системой MediaTek Helio G37, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, 8-Мп тыльной камерой, батареей ёмкостью 5000 мАч, защитой от влаги (IPx4), интерфейсом Micro-USB, боковым дактилоскопическим сенсором и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3. Цена смартфона составляет 133 доллара.

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