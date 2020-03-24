Смартфон Oppo A31 оценен в 12 тысяч рублей

2020-03-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Oppo A31; [126]
Компания OPPO дала старт российским продажам смартфона OPPO A31, который оценен в 11 990 рублей. Новинку оснастили 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей, каплевидным вырезом для 8 Мп фронтальной камеры, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35 MT6765, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп, 2 Мп и 2 Мп, портом Micro-USB, 3,5-мм разъемом для наушников, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором ёмкостью 4230 мАч и предустановленной операционной системой ColorOS 6.1 на основе Android 9.0.


Комментарии и отзывы Oppo A31
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