Смартфон Oppo A5 получит аккумулятор на 4230 мАч

В сети появились новые подробности о смартфоне среднего уровня Oppo A5, который еще не был представлен официально. Устройству прочат 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей, восьмиядерный процессор с частотой 1,8 ГГц (скорее всего, Snapdragon 450), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, двойную основную камеру на 13 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, сканер отпечатков пальцев с поддержкой распознавания пользователя по лицу и аккумулятор на 4230 мАч. Когда смартфон появится в продаже и сколько будет стоить, пока не сообщается.