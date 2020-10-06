Смартфон Oppo A53 выходит в России

Китайская компания Oppo анонсировала начало российских продаж смартфона Oppo A53. Аппарат станет доступен для покупки 7 октября по рекомендованной цене 12 990 рублей за вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также 14 990 рублей за версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Покупатели смогут выбирать из черной, мятной и голубой расцветок.

Напомним, что новинка характеризуется восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 460 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 610, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, портом USB Type-C, слот для карты microSD, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ColorOS 7.2 на основе Android 10.