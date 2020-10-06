Смартфон Oppo A53 выходит в России

Китайская компания Oppo анонсировала начало российских продаж смартфона Oppo A53. Аппарат станет доступен для покупки 7 октября по рекомендованной цене 12 990 рублей за вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также 14 990 рублей за версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Покупатели смогут выбирать из черной, мятной и голубой расцветок.

Напомним, что новинка характеризуется восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 460 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 610, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, портом USB Type-C, слот для карты microSD, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ColorOS 7.2 на основе Android 10.

Комментарии и отзывы Oppo A53
Обзоры:
Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?
Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS NeoПредварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo
Новости:
Lenovo ThinkPad X1 Fold представят 30 сентября

На рынке складных смартфонов все складывается не лучшим образом, так как стоимость таких устройств крайне...
Лучший чехол для Huawei P Smart 2020

Очень часто пользователи при покупке смартфона отказываются от приобретения аксессуаров защитного типа, т...
Устройство OnePlus 8T ожидается к концу года

Компания OnePlus готовит еще один смартфон с впечатляющими характеристиками. Смартфон OnePlus 8T скоро пр...
Обзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплением
Лучшая мультиварка. REDMOND RMC-M36Лучшая мультиварка. REDMOND RMC-M36
Обзор Creative Live! Cam Sync 1080p. Веб-камера для удаленной работыОбзор Creative Live! Cam Sync 1080p. Веб-камера для удаленной работы
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Лучший конвектор. REDMOND SkyHeat 4530SЛучший конвектор. REDMOND SkyHeat 4530S
Realme C15 слили в сеть...
Realme C15 слили в сетьМы уже привыкли к тому, что пользователи иногда узнают о свежих смартфонах даже раньше, чем о них рассказ...
Forza Motorsport объявлена для консоли X...
Forza Motorsport объявлена для консоли XНовая игра Forza Motorsport была анонсирована во время Xbox Game Showcase. Разработчики подтвердили, что ...
Samsung Galaxy Z Fold2 появился в россий...
Samsung Galaxy Z Fold2 появился в российКомпания Samsung дала старт российским продажам смартфона Galaxy Z Fold2, который оценен в 179 990 рублей...
Обзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-...
Обзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-Классический вариант исполнения утюгов и отпаривателей предполагает стационарное использование и привязку...
Edge of Eternity выйдет весной 2021 года...
Edge of Eternity выйдет весной 2021 года Edge of Eternity, инди-ролевая игра, р...
ZOTAC представила мощный мини-компьютер ...
ZOTAC представила мощный мини-компьютер Мини-компьютер ZOTAC Inspire Studio разрабатывался для творческих личностей. Благодаря компактному размер...
Бюджетный смартфон HTC Wildfire E Lite п...
Бюджетный смартфон HTC Wildfire E Lite пВ базе данных Google Play Console обнаружились сведения о еще не представленном официально смартфоне HTC ...
Российские Xiaomi Mi Mix 2S получили MIU...
Российские Xiaomi Mi Mix 2S получили MIUКомпания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной прошивки MIUI 12 для российских смартфонов Xiaomi M...
POCO India представила смартфон POCO C3 ...
POCO India представила смартфон POCO C3 POCO India представила смартфон POCO C3. ...
Xiaomi Mi Smart Band 5 оценен в 3290 руб...
Xiaomi Mi Smart Band 5 оценен в 3290 рубКомпания Xiaomi объявила о скором начале российских продаж фитнес-браслета Mi Smart Band 5, который уже д...
Nubia Red Magic 5S готовится к релизу...
Nubia Red Magic 5S готовится к релизуВ последнее время многие производители смартфонов перестали делать упор на мощность процессора, так как п...
Xiaomi Mi Air 2 Pro показали на видео...
Xiaomi Mi Air 2 Pro показали на видеоВ сети появилась видео, на котором пользователь якобы показывает наушники Xiaomi Mi Air 2 Pro, которые на...
Обзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеровОбзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеров
Обзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистраторОбзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистратор
Обзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистраторОбзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-TowerОбзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-Tower
Обзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor