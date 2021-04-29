Смартфон Oppo A54 оценен в 15 тысяч рублей

Компания Oppo поделилась подробностями о российском релизе смартфона Oppo A54, который изначально вышел в Китае. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценен в 15 тысяч рублей, а вариант на 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти – 17 тысяч рублей.

Смартфон оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35 с частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 6,51-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной с модулями на 13 Мп, 2 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины сцены), 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, боковым дактилоскопом, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт и модулем NFC, которого нет в китайской версии.
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