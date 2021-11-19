Смартфон Oppo A55s оценен в 295 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo A55s, которая среди прочего получила полноценную защиту от воды в соответствии со степенью IP68. Новинку оснастили поддержкой сотовых сетей 5G, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, предустановленной ОС Android 11 с фирменной прошивкой ColorOS, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 иWi-Fi, симметричным портом USB-C и 3,5-мм разъемом. Смартфон появится в продаже по цене в 295 долларов.