Смартфон Oppo A56s оценен в 160 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью A56s, которая оценена в 160 долларов. Новинку оснастили 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Dimensity 810 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2 (400 000 баллов в AnTuTu 9), 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти соответственно, 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, тыльной камерой на 13 Мп, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт. Вариант с 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 190 долларов.