Смартфон Oppo A58 4G оценен в 165 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью A58 4G, которая обойдется в Индонезии (дебютный рынок) в 160 долларов. Новинку оснастили 6,72-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, частотой дискретизации сенсора 180 Гц и пиковой яркостью 680 нит, боковым дактилоскопическим сенсором, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки и модулем NFC для бесконтактной оплаты.