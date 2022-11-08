Смартфон Oppo A58 оценен в $235

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo A58, которая получила версии на 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти. Пока известна лишь цена старшего варианта – 235 долларов.

Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, предустановленную ОС Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1, слотом для карты памяти microSD, 6,56-дюймовым экраном с разрешением 1612:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, боковым дактилоскопом, стереодинамиками, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой проводной 33-Вт зарядки, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2-Мп, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP54.