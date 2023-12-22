Смартфон Oppo A59 5G оценили в 180 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Oppo A59 5G, которая появится в индийской продаже 25 декабря по цене в 180 долларов.

Новинку оснастили 6,56-дюймовым экраном с разрешением 1612:720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 720 нит, 7-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6020, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 8,12 мм и массой 187 граммов, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой зарядки, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, интерфейсом USB Type-C и предустановленной фирменной прошивкой ColorOS 13.1 на основе операционной системы Android 13.

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