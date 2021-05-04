Смартфон Oppo A74 вышел в России

Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона Oppo A74, который отличается от китайской версии наличием модуля NFC. Рекомендованная цена новинки составляет 20 тысяч рублей. Смартфон оснащается восьмиядерным процессором Snapdragon 662 с частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, 6,43-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления изображения 60 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и 92% охватом DCI-P3, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, предустановленной ОС ColorOS 11.1 на базе Android 11 и аккумулятором на 5000 мАч.