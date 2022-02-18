Смартфон Oppo A76 представлен официально

Компания Oppo представила смартфон Oppo A76, который оценен в 215 долларов. Новинку оснастили новой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 без модема для сотовых сетей пятого поколения, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,56-дюймовым экраном с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления изображения 90 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, размерами 164,4:75,7:8,39 мм и массой 189 граммов.

Комментарии и отзывы Oppo A76
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