Смартфон Oppo A92s получит стильную квадрокамеру

2020-04-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Oppo A92s; [30]
В сети появились подробности о смартфоне Oppo A92s, который выделяется дизайном основной камеры. Она выполнена в духе iPhone 11 и Google Pixel 4, но отличается объединёнными в диагональ двумя модулями. Как сообщает инсайдер Xiaomishka, аппарат получит чипсет MediaTek Dimensity 800, дисплеем с врезанной двойной фронтальной камерой на 16 и 2 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, квадрокамеру с главным датчиком изображения Sony IMX586 разрешением 48 Мп, а также вспомогательными модулями разрешением 8, 2 и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Ориентировочная цена смартфона составляет 355 долларов.


Комментарии и отзывы Oppo A92s
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