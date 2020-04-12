Смартфон Oppo A92s получит стильную квадрокамеру

В сети появились подробности о смартфоне Oppo A92s, который выделяется дизайном основной камеры. Она выполнена в духе iPhone 11 и Google Pixel 4, но отличается объединёнными в диагональ двумя модулями. Как сообщает инсайдер Xiaomishka, аппарат получит чипсет MediaTek Dimensity 800, дисплеем с врезанной двойной фронтальной камерой на 16 и 2 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, квадрокамеру с главным датчиком изображения Sony IMX586 разрешением 48 Мп, а также вспомогательными модулями разрешением 8, 2 и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Ориентировочная цена смартфона составляет 355 долларов.