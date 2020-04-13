Смартфон Oppo A92s позирует на новом постере

Сегодня компания OPPO поделилась официальным постером смартфона Oppo A92s, где изображены все расцветки, конфигурации памяти и их цена, а также некоторые особенности новинки.

Аппарат оснастят чипсетом MediaTek Dimensity 800, дисплеем с врезанной двойной фронтальной камерой на 16 и 2 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, квадрокамеру с главным датчиком изображения Sony IMX586 разрешением 48 Мп, а также вспомогательными модулями разрешением 8, 2 и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Обойдётся гаджет покупателям в $355.